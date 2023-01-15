Пожар площадью 1500 «квадратов» охватил продовольственный рынок в Самарской области

Продовольственный рынок в городе Кинель Самарской области загорелся. Информацию об этом передает Главное управление МЧС России по региону.
Сотрудники ведомства получили сообщение о пожаре в 02:33 по московскому времени. Огонь охватил торговые павильоны. Возгоранию был присвоен повышенный ранг.
Сообщается, что к 03:20 по Москве общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 93 человека, а также 34 единицы техники, из них от МЧС России было 30 человек и десять машин.
Информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Причина возгорания не озвучивается, все подробности произошедшего устанавливаются.