Дзюба может перейти в «Торпедо» после разрыва контракта с турецким клубом

Как стало известно ранее, президент «Торпедо» Илья Геркус высказал личную заинтересованность в трансфере бывшей звезды «Зенита». Несмотря на это, оставшийся руководящий состав столичного клуба сомневается в подписании 34-летнего Дзюбы. Также остается под вопросом, прибудет ли форвард в Турцию только для тренировок, либо же футболиста ожидает полноценный переход в клуб.