Дзюба может перейти в «Торпедо» после разрыва контракта с турецким клубом

Экс-футболист сборной России Артем Дзюба вскоре прибудет в Турцию и присоединится к тренировочному лагерю московского «Торпедо». Об этом сообщил журналист Севастиан Терлецкий в своем Telegram-канале.
Сейчас нападающий имеет статус свободного агента после расторжения соглашения с «Адана Демирспор». Дзюба покинул стан клуба из Турции в ноябре, успев отыграть за команду четыре встречи и забив один гол.
Как стало известно ранее, президент «Торпедо» Илья Геркус высказал личную заинтересованность в трансфере бывшей звезды «Зенита». Несмотря на это, оставшийся руководящий состав столичного клуба сомневается в подписании 34-летнего Дзюбы. Также остается под вопросом, прибудет ли форвард в Турцию только для тренировок, либо же футболиста ожидает полноценный переход в клуб.