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Минобороны России объявило о готовящейся провокации СБУ по зерновой сделке

Армия
Минобороны России объявило о готовящейся провокации СБУ по зерновой сделке

Украинские спецслужбы готовят провокацию для дискредитации деятельности Москвы в рамках «черноморской инициативы». СБУ также намеревается возложить на российскую сторону вину в дефиците продовольствия, сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, СБУ ради подготовки диверсии направила в город Волчанск группу экспертов по минно-взрывному делу. В харьковском Караичном спецслужбисты минируют зернохранилище, которое намереваются взорвать и обвинить Москву в уничтожении зерновых запасов, передает МО.

Такими провокациями в Киеве стараются нарастить давление на Запад. Минобороны сообщило, что украинская сторона пытается добиться новых оружейных поставок от союзников.

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