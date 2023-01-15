Минобороны России объявило о готовящейся провокации СБУ по зерновой сделке

Украинские спецслужбы готовят провокацию для дискредитации деятельности Москвы в рамках «черноморской инициативы». СБУ также намеревается возложить на российскую сторону вину в дефиците продовольствия, сообщило Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, СБУ ради подготовки диверсии направила в город Волчанск группу экспертов по минно-взрывному делу. В харьковском Караичном спецслужбисты минируют зернохранилище, которое намереваются взорвать и обвинить Москву в уничтожении зерновых запасов, передает МО.
Такими провокациями в Киеве стараются нарастить давление на Запад. Минобороны сообщило, что украинская сторона пытается добиться новых оружейных поставок от союзников.