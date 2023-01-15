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Великобритания пообещала отправить эскадрон из 14 танков на Украину в ближайшее время

Армия
Великобритания пообещала отправить эскадрон из 14 танков на Украину в ближайшее время

Передача Украине 14 танков Challenger 2 состоится в ближайшие недели. После этого Лондон также организует поставку больших самоходных гаубиц, говорится в опубликованной стратегии Великобритании.

Дополнительные детали о помощи Украине будут обнародованы 15 января. Отмечается, что Великобритания также возьмет на себя задачу обучить украинских военнослужащих использованию танков.

Кроме прочего, Лондон объявил о «шквале британской дипломатической активности». Ее цель — привлечение как можно большего числа союзников для помощи Киеву.

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