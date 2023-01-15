Арестович объяснил падение ракеты на жилой дом в Днепре работой украинской системы ПВО

Украинская система противовоздушной обороны сбила ракету в небе над Днепром, после чего снаряд попал в один из жилых домов. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
Как рассказал чиновник в эфире YouTube-канала, сбитая системой ПВО ракета угодила в подъезд жилого многоэтажного дома. При этом за падением последовал взрыв.
«Ее сбили, она (ракета) упала на подъезд... Она взорвалась, когда упала», — пояснил политик.
Напомним, накануне украинские власти сообщили о разрушении ряда инфраструктурных объектов. Из-за обстрелов воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах государства — Ивано-Франковской и Винницкой областях, а также Харькове и Днепропетровске.