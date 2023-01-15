Гололед и лужи омрачили выходные дни жителям Петербурга

Жители Петербурга встречают воскресное утро по-весеннему – термометры показывают минимальный плюс по Цельсию, а улицы заполонили грязевые лужи и опасный гололед.
Обстановка в Северной столице снова складывается не в пользу горожан. Из-за падений на наледи, сковавшей трассы и тротуары, местные жители буквально «штурмуют» травмпункты во всех районах.
В то же время на гололед, видимо, не обращают внимания коммунальщики, которых днем с огнем не сыщешь на улицах Северной столицы. Помимо этого горожане продолжают жаловаться и на отсутствие должного количества спецтехники, выделенной властями для борьбы со снежным коллапсом и последствиями потепления.
Однако многочисленные возмущения петербуржцев в адрес администрации губернатора Александра Беглова игнорируются. Как и в прошлом году, городские власти вместо решения вопроса закрывают на него глаза.