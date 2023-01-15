Гололед и лужи омрачили выходные дни жителям Петербурга

В то же время на гололед, видимо, не обращают внимания коммунальщики, которых днем с огнем не сыщешь на улицах Северной столицы. Помимо этого горожане продолжают жаловаться и на отсутствие должного количества спецтехники, выделенной властями для борьбы со снежным коллапсом и последствиями потепления.