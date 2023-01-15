Глава ивановского УФАС госпитализирован в тяжелом состоянии из-за ДТП со снегоходом

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области Александр Боровков получил серьезные травмы в результате аварии со снегоходами. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Ранее экстренные службы получили звонок от одного из приятелей чиновника — генерального директора компании «Вестор-Плюс» Февзи Мердымшаева. Мужчина рассказал о ДТП, после чего покинул место происшествия и отключил мобильный телефон.
Как стало известно, Александр Боровков вместе с друзьями возвращался домой с рыбалки. Товарищи ехали на снегоходах, однако на льду Горьковского водохранилища у деревни Лобаны произошло столкновение.
Руководитель местного управления УФАС врезался в снегоход своего друга — главы компании «Промстройтехника» Станислава Мухтарова. От полученных травм 48-летний предприниматель погиб на месте.
Сам Александр Боровков получил множественные повреждения — сотрясение мозга, закрытые переломы ребер, бедра и плеча. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего и занимаются поисками Февзи Мердымшаева, который первым сообщил об аварии.