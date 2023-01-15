Полиция сообщила о шести пострадавших в результате стрельбы в Лондоне

Злоумышленники открыли беспорядочный огонь из проезжавшего автомобиля на Финикс-роуд недалеко от железнодорожного вокзала Юстон. Среди пострадавших двое детей. Одной из них является семилетняя девочка, которая была госпитализирована в критическом состоянии.