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Полиция сообщила о шести пострадавших в результате стрельбы в Лондоне

Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших в результате стрельбы в Лондоне

Неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона. В результате инцидента ранения получили шесть человек, сообщили СМИ сотрудники местной полиции.

Злоумышленники открыли беспорядочный огонь из проезжавшего автомобиля на Финикс-роуд недалеко от железнодорожного вокзала Юстон. Среди пострадавших двое детей. Одной из них является семилетняя девочка, которая была госпитализирована в критическом состоянии.

Правоохранительные органы пока не обладают точной информацией о личностях преступников. Полицейское управление Скотленд-Ярда призывает всех свидетелей происшествия, располагающих информацией, дать показания.

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