Полиция сообщила о шести пострадавших в результате стрельбы в Лондоне

Неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона. В результате инцидента ранения получили шесть человек, сообщили СМИ сотрудники местной полиции.
Злоумышленники открыли беспорядочный огонь из проезжавшего автомобиля на Финикс-роуд недалеко от железнодорожного вокзала Юстон. Среди пострадавших двое детей. Одной из них является семилетняя девочка, которая была госпитализирована в критическом состоянии.
Правоохранительные органы пока не обладают точной информацией о личностях преступников. Полицейское управление Скотленд-Ярда призывает всех свидетелей происшествия, располагающих информацией, дать показания.