Армия России применила новейший танк Т-90М «Прорыв» на Херсонском направлении

Российские военные выполняют боевые задачи на полях спецоперации на Украине при использовании новейшего модернизированного танка Т-90М. «Прорыв» задействовали на Херсонском направлении, пишет РИА Новости.
Командир танка Руслан отметил, что за прошедшие месяцы Т-90М смог доказать свою эффективность. По словам офицера, приборы наблюдения были усовершенствованы, также появилась возможность получать сведения от соседних танков даже без установления связи.
«Он усовершенствован — экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу уже внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать (крупнокалиберный пулемет. — Прим. ред.) "Корд" и вести стрельбу — я все это делаю изнутри», — сообщил военнослужащий.
Тем временем в Пентагоне заявили, что окажут ВСУ «техническое содействие» в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot. Для этого будет заключен контракт с компанией Raytheon Technologies.