Граждане Украины вступают в фиктивные браки ради выезда за границу

Жители Украины начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью, чтобы получить право на выезд за границу. Об этом передает местное издание «Страна.ua».
Поиск таких невест чаще всего происходит через посредников, которые берут за свои услуги 2–3 тысячи долларов. Женщины, с которыми заключается фиктивный брак, получают за это от 500 до тысячи долларов.
Особой популярностью схема пользуется в Закарпатье, где большое количество многодетных матерей-одиночек. Законы Украины позволяют мужчинам, вступившим в такой брак, стать многодетными отцами без необходимости усыновления детей.
Если мужчина женится на женщине с инвалидностью, то он становится ее «сопровождающим лицом» и может покидать страну неограниченное количество раз. Выезжать за границу он имеет право даже без супруги.