Глава Европейской комиссии Урсула фон Ляйен ранее заявила, что приоритетом ЕС по-прежнему остается Украина. Подобное высказывание возмутило пользователей Twitter.
Комментаторы уверены, что приоритетом ЕС должно быть благополучие европейских граждан. Именно их налоги уходят на зарплату фон дер Ляйен. «Юморист из Украины», тем временем, к этому не имеет никакого отношения.
«Ваше заявление показывает, что для вас и руководства ЕС главным приоритетом является Украина, а не европейские граждане. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?» — отметил пользователь.
Читатели также напомнили главе ЕК о плодотворном сотрудничестве с Россией в прошлом. По их мнению, Евросоюзу стоит вновь наладить связи с Москвой и отказаться от риторики, исповедуемой США.