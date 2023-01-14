СКР сообщил о гибели москвича после запуска самодельной петарды

Запуск самодельной петарды обернулся трагедией для жителя Москвы. Подробности рассказали в Telegram-канале столичного СК.
Инцидент произошел на территории Тимирязевского парка в Северном округе Москвы 14 января. По данным следователей, местный житель вместе с родственниками и друзьями решил запустить самодельную петарду.
После запуска житель Москвы получил серьезные травмы и погиб на месте. Сейчас на территории Тимирязевского парка работают следователи и криминалисты столичного СКР. Специалисты проводят проверку. Остальные подробности трагедии станут известны позднее.