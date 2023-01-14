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СКР сообщил о гибели москвича после запуска самодельной петарды

Происшествия
СКР сообщил о гибели москвича после запуска самодельной петарды

Запуск самодельной петарды обернулся трагедией для жителя Москвы. Подробности рассказали в Telegram-канале столичного СК.

Инцидент произошел на территории Тимирязевского парка в Северном округе Москвы 14 января. По данным следователей, местный житель вместе с родственниками и друзьями решил запустить самодельную петарду.

После запуска житель Москвы получил серьезные травмы и погиб на месте. Сейчас на территории Тимирязевского парка работают следователи и криминалисты столичного СКР. Специалисты проводят проверку. Остальные подробности трагедии станут известны позднее.

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