Боец ЧВК «Вагнер»: штурмовики застали ВСУ врасплох при взятии Соледара

Город Соледар взяли под полный контроль бойцы ЧВК «Вагнер», о чем первым сообщил бизнесмен Евгений Пригожин. Минобороны РФ также отметило мужество и самоотверженность «вагнеровцев» при штурме важного стратегического объекта в ДНР.