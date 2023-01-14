Боец ЧВК «Вагнер»: штурмовики застали ВСУ врасплох при взятии Соледара

Украинские войска не ожидали внезапных маневров российских бойцов, которые освобождали Соледар (ДНР). Об этом сообщил участник боев за донецкий город, состоящий в ЧВК «Вагнер».
«Музыкант» отметил, что отряды штурмовиков резко проникли в самое сердце города и перерезали украинским военным пути снабжения. По словам бойца, подразделения армии Украины «совершенно не ожидали» прорыва «вагнеровцев» с северных окраин Соледара.
«Это был такой внезапный маневр для противника, которого он вообще не ожидал... Здесь их оборонная линия вообще не была продумана», — передает РИА Новости слова участника освобождения города.
Город Соледар взяли под полный контроль бойцы ЧВК «Вагнер», о чем первым сообщил бизнесмен Евгений Пригожин. Минобороны РФ также отметило мужество и самоотверженность «вагнеровцев» при штурме важного стратегического объекта в ДНР.