События на Украине к 21:00 14 января: массированный удар по энергообъектам, ликвидация диверсантов ВСУ

Согласно данным различных источников, взрывы прозвучали в Харькове, где после этого пропало электричество и водоснабжение, а метро прекратило работу. В Запорожье попадание боеприпасов в одно из промышленных предприятий подтвердили местные власти. Кроме того, целями ракет стали объекты энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Виннице, Днепропетровске, Херсоне и Николаеве. Пытаясь избежать поломок в электросетях, в ряде областей заранее отключили свет.