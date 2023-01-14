События на Украине к 21:00 14 января: массированный удар по энергообъектам, ликвидация диверсантов ВСУ

Россия
Сегодня ВС РФ вновь нанесли массированный ракетный удар по объектам украинской инфраструктуры, причем первый в этом году. Как сообщается, российские войска активно применяли ложные воздушные цели, чтобы истощить ПВО киевского режима.
Согласно данным различных источников, взрывы прозвучали в Харькове, где после этого пропало электричество и водоснабжение, а метро прекратило работу. В Запорожье попадание боеприпасов в одно из промышленных предприятий подтвердили местные власти. Кроме того, целями ракет стали объекты энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Виннице, Днепропетровске, Херсоне и Николаеве. Пытаясь избежать поломок в электросетях, в ряде областей заранее отключили свет.
Вооруженные силы Украины днем обстреляли город Пологи в Запорожской области. Несколько боеприпасов попало в здание администрации и магазин, в результате погибли четверо мирных жителей, еще пятеро получили тяжелые ранения.
Ранее Минобороны РФ отчиталось о выполненных за сутки задачах в зоне спецоперации. Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника в Харьковской области. Также на данном направлении поражена американская гаубица М777 и советская Д-20.
В Запорожской области удалось вывести из строя самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
События в Донбассе
На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) противник потерял одну диверсионно-разведывательную группу. Помимо этого, ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, четыре бронемашины и два пикапа.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожено свыше 100 солдат ВСУ, в том числе ДРГ, танк, 7 бронемашин и 8 автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Горняк выведен из строя склад боеприпасов, а в рамках контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20, одна Д-30, две САУ «Акация», а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Украинские войска вновь обстреляли мирные города ДНР. Под огнем оказались Донецк, Широкая Балка и Ясиноватая, получил ранения один мужчина.
На фоне ухудшающейся для ВСУ обстановки под Бахмутом Киев планирует отправить туда формирования, пополненные малоопытными мобилизованными, сообщает RT. Вероятно, их перебросят под Курдюмовку, Озеряновку, Красную Гору, Парасковиевку и Торецк, а также на рубеж Соледар — Бахмут. Всего численность подкрепления может достичь 2,5-3 тысяч человек.
Украина
На сайте правительства киевского режима появилась петиция с просьбой не запрещать деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Обращение написано прихожанами УПЦ.
По словам авторов, они не заслуживают клейма «коллаборантов и агентов ФСБ», и подобное отношение приводит к деморализации части общества, поддерживающей УПЦ, а также раздору между украинцами.