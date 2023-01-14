Житель Лондона открыл стрельбу по людям из окна автомобиля

Неизвестный гражданин устроил стрельбу в центре Лондона. По данным Скотленд-Ярда, он вел огонь из движущегося автомобиля.
Происшествие случилось вблизи церкви, в которой проходили похороны. После стрельбы неизвестный скрылся с места преступления. На данный момент его не задержали.
«На месте находится большое количество сотрудников полиции. Проводится оперативное расследование, обстоятельства произошедшего по-прежнему выяснятся», — говорится в распространенном сообщении.
Уточняется, что пострадали четыре человека. Среди них три женщины и ребенок. Первые получили ранения, не угрожающие жизни. О состоянии последнего на данный момент неизвестно.