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Захарова вспомнила произведение Твена после обнаружения секретных материалов у Байдена

Политика
Захарова вспомнила произведение Твена после обнаружения секретных материалов у Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на информацию о секретных документах в доме президента США Джо Байдена. Соответствующую запись она опубликовала в Telegram.

Недавно стало известно, что в доме главы государства нашли еще пять документов с пометкой «секретно». Инцидент напомнил Захарова отрывок из произведения Марка Твена «Принц и нищий».

«Отвечай же, не бойся, дружок, — промолвил король. — Как ты пользовался государственной печатью Англии? Том колебался с минуту, но наконец, собравшись с духом, отвечал едва слышно: — Я колол ею орехи!» – написала Захарова.

Представитель МИД также задалась вопросом, что Байден делал с документами, если их находят в экзотических местах.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал провести расследование после обнаружения секретных документов в доме Джо Байдена.

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