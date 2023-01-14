Nomisma Energi: ситуация с энергоснабжением Италии остается критической

Ситуация в области энергоснабжения Италии остается критической, заявил президент аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.
В беседе с ТАСС он отметил, что власти республики обязаны не допускать опустошения газовых хранилищ, иначе снова придется закупать голубое топливо у России в колоссальных объемах.
Пока страну спасают достаточно теплая погода, но ситуация может измениться с наступлением холодов. Глава Nomisma Energia подчеркнул, что республика в настоящее время не может найти замену поставкам из РФ.
Дополнительное давление на энергетическую сферу может оказать и эмбарго на российскую нефть. Оно приведет к росту цен на топливо не только в Италии, но и во всем Евросоюзе, до отметки в 150 долларов за баррель, считает Табарелли.