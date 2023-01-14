Стела «Город воинской славы» появится в центре Мелитополя вместо памятника Шевченко

Сейчас обсуждаются варианты, куда можно перенести памятник. В список мест вошли сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. По этому вопросу предстоит проголосовать жителям Мелитополя.