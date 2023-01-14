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Украина заявила о повреждении объектов инфраструктуры сразу в пяти областях

Общество
Украина заявила о повреждении объектов инфраструктуры сразу в пяти областях

Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал факт поражения объектов энергетической инфраструктуры сразу в пяти областях страны.

По его словам, нарушения в работе энергосистем выявлены и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В большинстве регионов также введены аварийные отключения света.

«Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях», — приводит слова Галущенко РИА Новости со ссылкой на сообщение в соцсетях.

Украинский министр добавил, что следующие дни будут тяжелыми. Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук также сообщила о пожаре на одном из энергообъектов, но никто не пострадал.

#поражение энергообъектов #Украина #минэнерго