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Кисида опасается повторения украинского кризиса в Восточной Азии

Политика
Кисида опасается повторения украинского кризиса в Восточной Азии

Восточная Азия может столкнуться с ситуацией, похожей на украинский кризис. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Глава японского правительства призвал европейские страны объединиться с целью построения системы глобальной безопасности. По его мнению, начать нужно с Индо-Тихоокеанского региона.

«Гарантии безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона являются неделимыми. Я считаю, что Украина сейчас — это, возможно, Восточная Азия завтрашнего дня», — сказал Кисида.

На Украине с февраля 2022 года продолжается специальная военная операция. Целью кампании заявлена демилитаризация и денацификация государства.

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