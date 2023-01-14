Кисида опасается повторения украинского кризиса в Восточной Азии

Восточная Азия может столкнуться с ситуацией, похожей на украинский кризис. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Глава японского правительства призвал европейские страны объединиться с целью построения системы глобальной безопасности. По его мнению, начать нужно с Индо-Тихоокеанского региона.
«Гарантии безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона являются неделимыми. Я считаю, что Украина сейчас — это, возможно, Восточная Азия завтрашнего дня», — сказал Кисида.
На Украине с февраля 2022 года продолжается специальная военная операция. Целью кампании заявлена демилитаризация и денацификация государства.