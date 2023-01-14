Турция опровергла сотрудничество с российскими предпринимателями из санкционных списков

Сообщения западных СМИ о том, что российские предприниматели направляют свои активы в Турцию, не имеют подтверждения, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын на встрече с иностранными журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС.
Он опроверг информацию о том, что турецкие власти взаимодействуют с теми россиянами, которые включены в санкционные списки. При этом подчеркнул, что граждане России приезжают в Турцию уже много лет — число таких туристов достигает 5-6 млн человек ежегодно. Кроме того, в республике для них нет юридических ограничений на покупку недвижимости.
Чиновник обратил внимание, что сообщения о перенаправлении миллиардных активов российских олигархов в Турцию появляются в основном в западных СМИ. Калын поинтересовался, где же эти люди, хотя и признал, что они ищут альтернативы.