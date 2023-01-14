Турция опровергла сотрудничество с российскими предпринимателями из санкционных списков

Он опроверг информацию о том, что турецкие власти взаимодействуют с теми россиянами, которые включены в санкционные списки. При этом подчеркнул, что граждане России приезжают в Турцию уже много лет — число таких туристов достигает 5-6 млн человек ежегодно. Кроме того, в республике для них нет юридических ограничений на покупку недвижимости.