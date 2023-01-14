Американские чиновники назвали возможное столкновение США и КНР главной угрозой 2023 года

Американцев не беспокоит украинский конфликт. Об этом рассказали в Совете по внешней политике США.
В структуре провели опрос, в котором участвовали эксперты, аналитики и чиновники. Респонденты назвали возможное столкновение США и КНР главной угрозой 2023 года. Участники опроса считают, что конфликт между двумя странами может возникнуть из-за Тайваня.
Также респонденты рассказали, что опасаются разрушения российской экономики. В таком случае весь мир ощутит на себе последствия. На третьем месте оказалась угроза применения ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореей.
При этом Украина не вошла в список угроз. Американцам больше не стоит тратить внимание и денежные ресурсы на этот конфликт, говорится в исследовании.