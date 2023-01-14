Дед Мороз из Великого Устюга проехал 33 тысячи километров и посетил 130 городов России

Новогоднее железнодорожное путешествие Деда Мороза из Великого Устюга может претендовать на рекорд России и всего мира, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Поезд Деда Мороза отправился в путь 22 октября 2022 года и прибыл на конечную станцию только 14 января 2023 года. За это время волшебник проехал 33 тысячи километров, посетил 130 городов России и встретился с 720 тысячами человек.
«Это рекордные цифры для Российских железных дорог и для нашего волшебника, который все 84 дня встречал, принимал огромное количество детворы и принес большой праздник на всей территории нашей необъятной страны», — отметил Кувшинников.
Каждый год географию новогоднего путешествия Деда Мороза планируют расширять. Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов отметил, что организация маршрута состава со сдвижкой часовых поясов была непростой задачей.