Новый вассал США. Зачем Греция стремится перехватить поставки газа в Европу и на Украину

Так, плавучий терминал по приему СПГ из США уже строится в Александруполисе – он будет введен в эксплуатацию в конце текущего или начале следующего года. Экспорт газа из России в Грецию после введения эмбарго ЕС уменьшился на 10%, а его цена выросла в четыре раза: роль главного поставщика перехватили Соединенные Штаты.