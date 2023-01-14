Новый вассал США. Зачем Греция стремится перехватить поставки газа в Европу и на Украину

Греция становится «воротами» для поставок природного газа на Балканы и в Восточную Европу, включая Украину, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
«Почему бы и не в Украину? Трудно представить, что она будет его получать из России [после окончания конфликта, - прим.ред.], но кто-то же должен его поставлять», – подчеркнул Мицотакис.
До этого греческий премьер утверждал, что Греция может помочь всей Европе стать «независимой от российского газа». Афины планируют увеличить закупки американского (и, вероятно, катарского) СПГ вместо трубопроводного газа из России.
Так, плавучий терминал по приему СПГ из США уже строится в Александруполисе – он будет введен в эксплуатацию в конце текущего или начале следующего года. Экспорт газа из России в Грецию после введения эмбарго ЕС уменьшился на 10%, а его цена выросла в четыре раза: роль главного поставщика перехватили Соединенные Штаты.
Греция как инструмент для борьбы с Россией
На фоне энергетического кризиса и переориентации европейского рынка на нероссийские источники газа Греция может снискать большую выгоду, обеспечив себе резкий экономический рост.
В греческом правительстве не скрывали, что порт для СПГ в Александруполисе будет играть колоссальное стратегическое и геополитическое значение для всего Евросоюза – он станет не только газовым хабом на пути сжиженного газа в ЕС, но и ключевым узлом для поставок Пентагона, увеличивающего военное присутствие в Европе.
Греция фактически является форпостом американских интересов на Балканах: на северо-западном побережье Крита находится база ВМС США USS Hershel Woody Williams, рядом – военный полигон НАТО. Авиация альянса использует аэропорт на греческом полуострове Пелопоннес, а осенью 2021 года Штаты получили контроль над несколькими военными объектами греческой армии.
Что касается порта Александруполис, то количество военной техники, переброшенной через него Западом, выросло в 14 раз за год– в том числе и для вооружения Украины.
«Географическое расположение вблизи пролива Дарданеллы, который соединяет Эгейское море с Черным, потенциально дает США возможность перекрыть пролив, заперев российский флот в Черном море. А с его приобретением США смогут с легкостью обрубить России торговые пути в остальной мир, просто заблокировав Дарданеллы», – объясняет автор Telegram-канала «Балканская сплетница».
Амбициозные совместные планы с США, тем не менее, не помешали Греции увеличить импорт товаров из России более чем на 141% с января по октябрь 2022 году (с 3,2 миллиарда евро в позапрошлом году до 7,74 миллиарда).
Не исключено, что по мере интеграции с США поставки из РФ будут уменьшаться. Обстановка в регионе накаляется: под эгидой энергетического соперничества начинают формироваться две противоборствующие коалиции.
Против российско-турецких планов
Турецкое руководство вот уже несколько лет расширяет сотрудничество с Россией в газовой сфере, а в середине 2022 года Турция заявила о планах стать хабом для распределения российского газа в Европе. Формально импорт через турецкого посредника не попадает под санкционные ограничения.
Но кроме российского газа Анкара рассчитывает предложить Евросоюзу и собственный, добытый из внезапно обнаруженного месторождения в Черном море – так, сделка с Болгарией на 1,5 миллиарда кубометров уже заключена и привлекла внимание других государств региона. Но сугубо турецкий экспорт обещает быть скудным и ограниченным – сама Турция ежегодно потребляет столько же газа, сколько хранится в новом месторождении.
Поэтому через Турцию в ЕС будет идти российский газ, а Анкара фактически поглотит газовый рынок Евросоюза, став монополистом – после введения эмбарго газовые поставки из РФ в Европу проходят только через турецкие и украинские газопроводы. Но, в отличие от украинского маршрута, «Турецкий поток» работает на полную мощность, отмечали в Правительстве РФ.
«Турция с выгодой использует конфликт на Украине и, шире, конфронтацию России и Запада в своих интересах. Одно из проявлений этого – формирование в Турции т.н. «газового хаба». <…> Для Турции это хорошо, по сути она ставит в зависимость от себя и Европу, и Россию. А это означает, что очень скоро региональные и даже глобальные амбиции Турции выйдут на новый уровень», – отмечал белорусский политолог Алексей Дзермант в Telegram.
Любой экономический рывок Турции недопустим для Греции – эскалация между «партнерами» по НАТО доходит до вооруженной, а территориальные претензии Афин к Анкаре до сих пор не сняты. Значит, Греция с американской помощью будет конкурировать с Турцией, торгующей российским газом, за звание главного энергетического хаба для Балкан и Западной Европы.
Фактически, между четырьмя странами формируются противостоящие друг другу коалиции – тандем Турция–Россия выступает против «пары» Греция–США пока лишь в экономическом смысле. Но только пока.
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