В Молдавии отловили привезенного украинскими беженцами льва, пугавшего людей

Экологи отловили на юге Молдавии молодого льва, которого привезли украинские беженцы. Переселенцы подарили представителя фауны местному жителю, после чего хищник оказался в лесу.
Оказалось, что лев подружился с собаками гражданина Молдавии и вместе с ними бегал по лесу. Появление животного на берегу Днестра напугало местных рыбаков и прохожих, а инцидентом заинтересовались службы республики. Они провели расследование действий владельца хищника, сообщает ТАСС.
«На мужчину составили протокол о нарушении, животное отправят в зоопарк Кишинева в понедельник», — подчеркнул руководитель Инспектората охраны окружающей среды Ион Булмага в соцсетях.
Владельцем льва называют молдавского фермера Василия Мереуца. Мужчина уже выразил недовольство из-за действий властей, гласят материалы СМИ.