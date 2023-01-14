В Молдавии отловили привезенного украинскими беженцами льва, пугавшего людей

Оказалось, что лев подружился с собаками гражданина Молдавии и вместе с ними бегал по лесу. Появление животного на берегу Днестра напугало местных рыбаков и прохожих, а инцидентом заинтересовались службы республики. Они провели расследование действий владельца хищника, сообщает ТАСС.