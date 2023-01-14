Риелтор Никитина объяснила частые отказы россиянам в выдаче ипотечных кредитов

Россиянам по итогам последнего квартала 2022 года стали чаще отказывать в выдаче ипотеки по причине недостаточного дохода или низкого кредитного рейтинга, рассказала в беседе с РИАМО руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.
Она подтвердила, что в последнее время у граждан возникает все больше трудностей с подтверждением дохода. Другой причиной для отклонения заявки является наличие у заемщика слишком большого количества потребительских кредитов и использование кредитных карт.
Ситуацию, по мнению Никитиной, могут улучшить любые позитивные экономические факторы, например понижение ключевой ставки или уровня безработицы. В таких условиях вырастет объем обращений населения за ипотекой и снизится количество отказов.
К концу 2022 года российские банки отклонили 46% заявок на ипотеку, что стало историческим максимумом.