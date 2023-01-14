Немецкий депутат Хегль призвала увеличить расходы ФРГ на оборону до 300 миллиардов евро

Германия должна значительно увеличить расходы на оборону, заявила уполномоченная бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хегль.
«Своих цифр мы не имеем, но от экспертов и от представителей войск мы слышали, что для существенных изменений нужно 300 миллиардов евро», — отметила она.
Ранее в Германии заявили о выделении 100 миллиардов евро специальному фонду, из которого финансируются военные проекты страны. По мнению Хегль, этого недостаточно, поскольку только на закупку боеприпасов необходимо более 20 миллиардов евро.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в случае полномасштабного конфликта немецкой армии не хватит боеприпасов и на неделю.