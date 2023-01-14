Собянин заявил, что Чурикова создала галерею разноплановых образов

Инны Чуриковой не стало 14 января на 80-м году жизни. Звезда кино и театра скончалась в реанимации Боткинской больницы в результате остановки сердца. Незадолго до смерти у Чуриковой обнаружили множественные кисты в головном мозгу, которые вызвали нарушение работы вестибулярного аппарата. Именно это нарушение стало причиной падения актрисы летом прошлого года во время спектакля.