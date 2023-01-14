Собянин заявил, что Чурикова создала галерею разноплановых образов

Мэр Москвы Сергей Собянин вспомнил о многогранности скончавшейся народной артистки СССР Инны Чуриковой. По мнению градоначальника, ей удалось создать целую галерею образов.
Сергей Собянин уверен, что Чурикова оставила след в сердцах миллионов россиян. Он напомнил об огромном вкладе, который внесла артистка в развитие отечественного киноискусства. Каждую роль она не играла, а проживала на сцене.
«Лирических, драматических, комедийных, трагических. Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Михайловны снискали ей огромное уважение и всенародную любовь», — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.
Ранее телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы Инны Чуриковой направил президент России Владимир Путин. Также по поводу смерти Чуриковой высказались ведущие деятели культуры и кино.
Инны Чуриковой не стало 14 января на 80-м году жизни. Звезда кино и театра скончалась в реанимации Боткинской больницы в результате остановки сердца. Незадолго до смерти у Чуриковой обнаружили множественные кисты в головном мозгу, которые вызвали нарушение работы вестибулярного аппарата. Именно это нарушение стало причиной падения актрисы летом прошлого года во время спектакля.
После долгой реабилитации коллеги Чуриковой надеялись, что она выйдет на сцену в феврале этого года. По словам ее супруга, режиссера Глеба Панфилова, скоропостижная смерть стала шоком для родных и близких.