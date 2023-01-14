У них есть герои, которые не боятся гибнуть. Пригожин раскрыл секрет успеха ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» за две недели взяли под контроль Соледар. Бизнесмен Евгений Пригожин в ходе поездки в зону спецоперации представил человека, который командовал штурмом города. Отвечая на вопросы журналистов, предприниматель объяснил успех бойцов на фронте и прокомментировал важные принципы отработки «вагнеровцами» боевых задач.
Предприниматель подчеркнул, что их командиру потребовалось всего две недели, чтобы взять Соледар, в котором долгое время ничего не происходило.
«Я приехал сюда, чтобы вручить медали парням, которые брали Соледар. Вот этот человек командовал взятием Соледара. Взял его без жевания соплей за две недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – тех уничтожали. Все тела украинских военнослужащих будут сданы, отправлены к ним на родину», — рассказал он на видео, опубликованном на странице пресс-службы компании «Конкорд».
Пригожин ответил на многочисленные вопросы СМИ о том, почему работа бойцов ЧВК «Вагнер» отличается высокой эффективностью:
«Теперь что касается многочисленных вопросов журналистов: почему и откуда эффективность? Первое — много лет они воюют. Наверное, они — самая опытная армия, которая сегодня есть в мире. Второе — они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть. Есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которая сбила уже огромное количество вражеских летательных аппаратов. Есть артиллерия всех калибров, танки, БМП, штурмовые подразделения, которым фактически нет равных. И самое главное — это система управления. Идеально отработанная система управления. ЧВК "Вагнер" всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Все разговоры заканчиваются тем, какое еще есть мнение, и что еще необходимо для решения задач», — пояснил предприниматель.
Кроме того, в рядах «музыкантов» соблюдается высокий уровень дисциплины. Бойцы четко следуют приказам, поэтому никто не отступает.
«Слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство ЧВК советуется с командирами. Если принято решение, то после принятия решения все задачи выполняются, никто не может дать заднюю. Жесточайшая дисциплина, которая дает нам эти возможности. Поэтому ЧВК "Вагнер" шла вперед и будет идти вперед», — заявил Евгений Пригожин.
Ранее успех ЧВК «Вагнер» в Соледаре отметили в Минобороны России. Ведомство подчеркнуло, что бойцы проявили настоящее мужество.