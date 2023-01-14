У них есть герои, которые не боятся гибнуть. Пригожин раскрыл секрет успеха ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» за две недели взяли под контроль Соледар. Бизнесмен Евгений Пригожин в ходе поездки в зону спецоперации представил человека, который командовал штурмом города. Отвечая на вопросы журналистов, предприниматель объяснил успех бойцов на фронте и прокомментировал важные принципы отработки «вагнеровцами» боевых задач.