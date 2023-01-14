В Индии стажер авиакомпании «заминировал» рейс ради флирта его друзей с девушками

Друзья попросили стажера авиакомпании найти возможность задержать рейс, и тот согласился. Молодой человек сообщил о «бомбе» в кол-центр SpiceJet. Из-за звонка самолет отогнали на удаленную площадку для проверки, а всех пассажиров и членов экипажа обыскали. Полицейские установили лжеминера и арестовали его. Друзья молодого человека скрылись. Силовики ведут их поиски.