В Индии стажер авиакомпании «заминировал» рейс ради флирта его друзей с девушками

Стажер авиакомпании сообщил о «бомбе» в самолете, чтобы дать возможность своим друзьям провести больше времени с понравившимися девушками в Индии, сообщает India Today.
Инцидент произошел в Дели. Полиция арестовала 24-летнего молодого человека за ложное сообщение о взрывоопасном предмете на борту рейса.
Хулиган рассказал, что пошел на преступление ради друзей, которые познакомились на горном курорте Манали с двумя девушками. Последние должны были вылетать в Пуну на рейсе авиакомпании SpiceJet.
Друзья попросили стажера авиакомпании найти возможность задержать рейс, и тот согласился. Молодой человек сообщил о «бомбе» в кол-центр SpiceJet. Из-за звонка самолет отогнали на удаленную площадку для проверки, а всех пассажиров и членов экипажа обыскали. Полицейские установили лжеминера и арестовали его. Друзья молодого человека скрылись. Силовики ведут их поиски.