Риелтор Никитина ожидает снижения спроса россиян на новостройки в 2023 году

После новогодних праздников еще не все застройщики обновили цены, а некоторые уже свернули дисконтные предложения и акции. Будут ли они возобновлены, станет ясно только к началу февраля. Что касается, вторичного рынка, здесь доля сделок будет расти, считает Никитина.