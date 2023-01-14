Риелтор Никитина ожидает снижения спроса россиян на новостройки в 2023 году

Руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина спрогнозировала снижение покупательской активности на рынке недвижимости России в 2023 году.
Согласно статистике Росреестра, которую приводит РИАМО, даже при сохранении всех льготных ипотечных программ по итогам ноября зарегистрировано 6020 первичных договоров долевого участия (ДДУ). Это на 30,9% больше значения октября (4597), но на 36,2% меньше ноября 2021 года (9428).
После новогодних праздников еще не все застройщики обновили цены, а некоторые уже свернули дисконтные предложения и акции. Будут ли они возобновлены, станет ясно только к началу февраля. Что касается, вторичного рынка, здесь доля сделок будет расти, считает Никитина.