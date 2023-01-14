«Никаким образом»: Пригожин исключил уход ЧВК «Вагнер» из Африки по желанию США

США никаким образом не сумеют «подвинуть из Африки» бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил предприниматель в ответ на запрос издания «Век». Пригожин предупредил, что не только иностранцам претит самостоятельная политика России – влиятельные сторонники сворачивания активности «вагнеровцев» на африканском континенте имеются и в РФ.