«Никаким образом»: Пригожин исключил уход ЧВК «Вагнер» из Африки по желанию США

Бизнесмен Евгений Пригожин исключил уход ЧВК «Вагнер» из Африки по желанию властей Соединенных Штатов. Он указал на другую возможную причину негативного развития событий.
США никаким образом не сумеют «подвинуть из Африки» бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил предприниматель в ответ на запрос издания «Век». Пригожин предупредил, что не только иностранцам претит самостоятельная политика России – влиятельные сторонники сворачивания активности «вагнеровцев» на африканском континенте имеются и в РФ.
«Идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того, чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин назвал врагов ЧВК «Вагнер», причислив к главным из них коррупцию и чиновников-бюрократов.