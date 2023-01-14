Вучич заявил о появлении «нового Зеленского» в Европе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Европе появился двойник президента Украины Владимира Зеленского. Слова главы республики распространили местные СМИ.
Речь идет о премьер-министре непризнанного Косово Альбине Курти. Как отметил Вучич, тот пытается выдать себя за украинского лидера, а Сербию — за Россию.
«Вучич ответил, что это еще одно из отчаянных посланий, когда Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским», — сообщило Радио и телевидение Сербии.
Ранее о ситуации в Косово высказался посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По словам дипломата, западные государства замалчивают преступления, совершенные в этом регионе.