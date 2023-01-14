Шахназаров поделился воспоминаниями о работе с Чуриковой

Режиссер Карен Шахназаров отреагировал на смерть актрисы Инны Чуриковой. Артистки не стало на 80-м году жизни.
Шахназаров вспомнил о совместной работе с Чуриковой над фильмом «Курьер», в котором она воплотила образ матери главного героя. Режиссер отметил, что для него сотрудничество с артисткой было честью.
«Она создала такое количество ярких, запоминающихся образов, которые будут с нами долго. Приношу соболезнования ее семье, близким и, конечно, зрителям, потому что это незаменимая утрата», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Чурикова скончалась днем 14 января. Прощание с артисткой состоится 17 января в здании театра «Ленком», похоронена знаменитость будет на Троекуровском кладбище в Москве.