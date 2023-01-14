Водитель легкового авто протаранил КамАЗ и погиб на Урале

В Свердловской области, на трассе Серов — Североуральск — Ивдель произошла смертельная авария, рассказали в региональной ГИБДД.
Автоинспекторы установили, что на обочине дороги был припаркован КамАЗ, который ремонтировали. Водитель легкового автомобиля ВАЗ на скорости врезался в грузовик и погиб от тяжелых травм.
В Якутии ранее произошло столкновение микроавтобуса Toyota Hiace с фурой Scania. Смертельные травмы получил водитель первого авто, который спровоцировал ДТП. Число пострадавших достигло девяти граждан.