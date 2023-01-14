Военкор показал запечатленные ЧВК «Вагнер» огромные потери ВСУ в Соледаре

Видеозапись с десятками бойцов ВСУ, погибших при попытке сопротивления отрядам ЧВК «Вагнер» в Соледаре, продемонстрировал в своем Telegram-канале военкор Ярем. Все они отказались сдаться в плен.
По словам журналиста, это лишь малая часть солдат ВСУ, попавших в окружение «вагнеровцев» и убитых при освобождении Соледара. Каждый из них имел шанс выжить.
«ЧВК “Вагнер” предложила им сдаться, сложить оружие. Они отказались и открыли ответный огонь, после чего поступила команда на уничтожение противника», - отметил корреспондент, добавив, что оружие никто не сложил.
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают успешные наступательные операции на Бахмутском направлении, один за другим отбивая у противника населенные пункты и укрепрайоны. Соледар полностью очищен от ВСУ 11 января, о чем ранее официально сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.