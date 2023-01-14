Власти Одессы сообщили об остановке работы электротранспорта

Подвижной состав направляется в депо, добавили в Telegram-канале городского совета. Планируется ли вывод дополнительного транспорта для развозки пассажиров, не сообщается. Энергетическая компания «Укрэнерго» ранее заявила о превышении лимитов потребления электроэнергии в 11 областях страны. Из-за этого в регионах ввели аварийные отключения света.