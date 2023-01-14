США могут использовать Японию для войны с Китаем после заявлений Кисиды – Axios

Япония готовится защищать интересы США на Тайване военным путем – это подтверждают заявление японских и американских властей об углублении военного сотрудничества, пишет издание Axios.
Журналисты считают, что официально пацифистская нация на самом деле является стремительно растущей военной силой в Восточной Азии. Токио – самый могущественный союзник США в регионе. На фоне конфликта НАТО с РФ на Украине, Япония усиливает альянс с Штатами и планирует удвоить расходы на оборону к 2027 году.
Так, Япония планирует «раздвинуть границы конституции» и поставить на вооружение ракеты большей давности американского производства – такие, как «Томагавк». В случае войны они «могли бы уничтожить стартовые площадки в Китае или Северной Корее».
При этом 65% японцев выступают против увеличения расходов на оборону. Тем не менее, премьер-министр Фумио Кисида и премьер Великобритании Риши Сунак уже подписали оборонный пакт, а министры обороны США и Японии расширили «договор о безопасности»: помимо прочего, американских морпехов на Окинаве вооружат противокорабельными ракетами.
Реорганизация совместных войск позволит полку «быстро реагировать на неминуемую угрозу», отметили в МИД Японии. О характере угрозы не уточнили, но некоторые юго-западные острова Японии находятся всего в 160 километрах от Тайваня.
«Ряд аналитиков предупреждает, что США и их союзники продолжают наращивать военные силы для реагирования на предполагаемую угрозу со стороны Китая, который, в свою очередь, будет делать то же самое», – сообщает американское издание.
Помимо Японии американские власти стремительно милитаризуют Южную Корею – ранее президент страны Юн Сук Ель заявила, что Сеул рассмотрит возможность разработки ядерного оружия или попросит США разместить его на полуострове, если «угроза с севера», исходящая от КНДР, продолжит «усиливаться».
Ранее японский министр экономики Ясутоси Нисимура заявил, что верит в возможность «энергоперехода» в Азии за счет поставок сжиженного природного газа из США: Япония же намерена выступить главным газовым хабом в регионе, перепродавая американское топливо. Подробнее – в нашей статье.