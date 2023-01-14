США могут использовать Японию для войны с Китаем после заявлений Кисиды – Axios

Журналисты считают, что официально пацифистская нация на самом деле является стремительно растущей военной силой в Восточной Азии. Токио – самый могущественный союзник США в регионе. На фоне конфликта НАТО с РФ на Украине, Япония усиливает альянс с Штатами и планирует удвоить расходы на оборону к 2027 году.