Министр сельского хозяйства Румынии неожиданно отреагировал на вопрос об Украине во время прямого эфира. Соответствующий ролик распространили молдавские СМИ.
Так, ведущая обратилась к члену румынского кабмина, который принимал участие в дискуссии в онлайн-формате. Однако на другом конце провода раздался храп.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что его страна взяла курс на разрушение по украинскому сценарию. Так, по его мнению, после закрытия телевидения будет нанесен удар по церкви. При этом экс-глава республики убежден, что меры нынешнего молдавского руководства затронут именно эту сферу.