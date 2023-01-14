Румынский министр захрапел в прямом эфире после вопроса об Украине

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что его страна взяла курс на разрушение по украинскому сценарию. Так, по его мнению, после закрытия телевидения будет нанесен удар по церкви. При этом экс-глава республики убежден, что меры нынешнего молдавского руководства затронут именно эту сферу.