Business Insider: сотрудничество России и Китая ввело Запад в замешательство

Запад перестал «думать головой» на фоне российско-китайского союза. Об этом заявил профессор Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.
Эксперт дал интервью Business Insider. Он напомнил, что за несколько недель до начала боевых действий Россия и Китая объявили о сотрудничестве без границ. Кроме того, Пекин оказался выступать с критикой в адрес спецоперации на Украине. Также новый министр иностранных дел КНР Цинь Ган подтвердил готовность укреплять сотрудничество с Москвой. Это ввело Запад в замешательство. Надежда США и Европы о том, что Пекин начал отдаляться от РФ провалилась, передает «ПолитРоссия».
«Конфликт выгоден Пекину, потому что он отвлекает Запад от конфронтации с Китаем, и они также пользуются льготным импортом энергоносителей из России, который они хотят продолжить», – сказано в публикации.
Ранее сенатор Пушков высказался о возможном развитии конфликта на Украине. По его словам, ситуация обернется негативными последствиями для Запада.