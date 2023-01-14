Business Insider: сотрудничество России и Китая ввело Запад в замешательство

Эксперт дал интервью Business Insider. Он напомнил, что за несколько недель до начала боевых действий Россия и Китая объявили о сотрудничестве без границ. Кроме того, Пекин оказался выступать с критикой в адрес спецоперации на Украине. Также новый министр иностранных дел КНР Цинь Ган подтвердил готовность укреплять сотрудничество с Москвой. Это ввело Запад в замешательство. Надежда США и Европы о том, что Пекин начал отдаляться от РФ провалилась, передает «ПолитРоссия».