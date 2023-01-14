Украинские энергетики зафиксировали новые повреждения объектов инфраструктуры

Энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о повреждениях инфраструктуры 14 января.
Украинские энергетики не стали раскрывать детали. Названия регионов и количество повреждений не указаны. Тем не менее известно, что специалисты уже приступили к восстановлению объектов.
По данным «Укрэнерго», дефицит мощности в украинской энергосистеме сохраняется. Наибольшие сложности наблюдаются в утренние и вечерние часы, когда граждане наиболее активно потребляют электричество.
В ряде областей Украины ранее объявили воздушную тревогу. В Харькове временно не работала городская подземка. Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о повреждениях объектов инфраструктуры.