Депутат Драпеко заявила, что Чурикова сломала представления о красоте

Депутат Госдумы Елена Драпеко высказалась о смерти актрисы Инны Чуриковой. Артистка ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Драпеко отметила, что Чуриковой удалось сломать представление о красоте. По мнению депутата Госдумы, до актрисы некрасивая женщина не могла стать главной героиней в кино.
«Любимая, уважаемая, почитаемая актриса. Все к ней относились с глубочайшим уважением. Она была одна из немногих актрис, которые победили собственную внешность», — рассказала Драпеко в беседе с радио «Говорит Москва».
Также депутат добавила, что для нее самым запоминающимся фильмом с Чуриковой стала лента «В огне брода нет». По мнению Драпеко, умершая актриса останется навсегда в памяти россиян и жителей стран СНГ.