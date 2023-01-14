Зеленский собирается выступить на заседании Генассамблеи ООН 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить заседание Генассамблеи ООН. Об этом рассказали в издании The Independent.
Авторы СМИ узнали, что украинский лидер собирается выступить на заседании ГА ООН 24 февраля. Во время его визита будут соблюдены определенные меры безопасности, которые пока не уточняются.
«Зеленский хочет посетить ООН, чтобы выступить на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, накануне первой годовщины российской спецоперации в его стране 24 февраля», — говорится в материале авторов.
Ранее аналитики The American Conservative сообщили, что Зеленский нечестен с США и НАТО. По словам журналистов, глава киевского режима позволяет себе лгать даже тем, кто поставляет его стране оружие и выделяет деньги.