Стало известно, от чего скончалась Инна Чурикова

Появилась информация о причине смерти актрисы Инны Чуриковой. Источник сообщил, от чего скончалась знаменитая артистка.
Чурикова ушла из жизни в Боткинской больнице 14 января. Официальной причиной смерти звезды отечественного кино назвали остановку сердца, рассказал источник ФАН.
По его данным, у 79-летней актрисы были множественные кисты в головном мозге. Артистку не оперировали, поскольку был риск, что сердце в силу возраста не выдержит. Кроме того, новообразования постоянно увеличивались
Церемония прощания с Чуриковой состоится 17 января. Актрису будут провожать в последний путь в «Ленкоме». Место похорон артистки пока не названо.