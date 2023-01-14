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Стало известно, от чего скончалась Инна Чурикова

Общество
Стало известно, от чего скончалась Инна Чурикова

Появилась информация о причине смерти актрисы Инны Чуриковой. Источник сообщил, от чего скончалась знаменитая артистка.

Чурикова ушла из жизни в Боткинской больнице 14 января. Официальной причиной смерти звезды отечественного кино назвали остановку сердца, рассказал источник ФАН.

По его данным, у 79-летней актрисы были множественные кисты в головном мозге. Артистку не оперировали, поскольку был риск, что сердце в силу возраста не выдержит. Кроме того, новообразования постоянно увеличивались

Церемония прощания с Чуриковой состоится 17 января. Актрису будут провожать в последний путь в «Ленкоме». Место похорон артистки пока не названо.

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