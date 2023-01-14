Житель поселка Опытное в ДНР признался, что не хочет иметь ничего общего с Украиной

Мужчина из села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин выразил свое отношение к Украине и рассказал об обстрелах со стороны ВСУ.
Местный житель заявил, что не хочет иметь ничего общего с Украиной и относится к ней негативно. Он задался вопросом, как можно общаться с людьми, которые стреляли по нему и пытались уничтожить.
Мужчина также перестал общаться с товарищами, которые уехали на Украину. По его словам, они смотрят украинские новости и открываются верить, что по людям стреляют именно ВСУ.
«А я лично вижу, кто и по кому стреляет, миномет стоял в 800 метрах. Выстрел — и сразу прилет», — приводит слова Щербина РИА Новости.
На сегодняшний день мужчина переехал в город Шахтерск. Российские военнослужащие освободили село Опытное в ДНР 18 ноября.