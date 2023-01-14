Военная прокуратура потребовала через суд заблокировать сайты ООН и турецкого СМИ Anadolu

В суд поступил иск от военной прокуратуры во Владимиркой области. Надзорное ведомство настаивает на блокировке двух интернет-ресурсов.
Правоохранительный орган считает, что нужно пресечь доступ к сайтам турецкого информагентства Anadolu и Организации объединенных наций, сообщило ТАСС.
Заявление будет рассмотрено 27 января. Отметим, что прокуратура указала областное управление Роскомнадзор в качестве заинтересованного лица.
Напомним, что за минувший год Роскомнадзор заблокировал доступ к 11 тысячам сайтов аферистов.