Минобороны России в ходе нового брифинга рассказало о потерях украинских войск в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки.
Сообщается, что на Краснолиманском направлении были ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины и два пикапа. Еще более 30 солдат ВСУ и семь единиц различной техники уничтожили на Купянском направлении.
В то же время на Донецком направлении ВС РФ ликвидировали более 70 украинских военных, а на Южно-Донецком — свыше 30 солдат ВСУ.
Кроме того, российские военные за сутки уничтожили еще одну артиллерийскую систему М777 производства США, а также две САУ «Акация», три гаубицы Д-20 и две американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Расчеты ПВО, в свою очередь, сбили еще четыре украинских беспилотника и перехватили семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».