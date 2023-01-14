ВСУ обстреляли эвакуированных из-под Бахмута гражданских с детьми

Эвакуированные из-под Бахмута гражданские рассказали о преступлениях ВСУ. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал WarGonzo.
Во время вывоза из зоны активных боевых действий гражданских лиц из поселка Хромово украинские солдаты открыли по ним прицельный огонь. При этом они знали о наличии детей.
Одна женщина погибла, ранен ребенок в результате обстрела ВСУ. Бойцы ЧВК «Вагнер» оказали первую медицинскую помощь.
«Танк заезжал прямо к нам и стрелял», — сообщила выжившая женщина.
Мужчина рассказал, что находился с семьей на улице Радужная, которая прежде называлась Молодежной. ВСУ прикрывались ими, зная о наличии двух детей.
«Ночью рано утром мы перебежали в подвал. Сидели в подвале. Завязался бой, где бойцы ЧВК «Вагнер» оттеснили бойцов Украины и эвакуировали нас», — отметил гражданин.
Ранее военные корреспонденты Александр Симонов и Сергей Чемеков опубликовали репортаж о действиях «музыкантов» на восточной окраине Бахмута. Добровольцы продвигаются, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.