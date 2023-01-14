Катар не сомневается в возвращении российского газа на европейский рынок

Российский газ рано или поздно вернется в Евросоюз, и это принесет большое облегчение, так как позволит стабилизировать цены, заявил госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
Выступая на энергетическом форуме Atlantic Council✱ в ОАЭ он отметил, что возобновление экспорта российского энергоресурса начнется после того, как сторонам удастся урегулировать разногласия. При этом, скорее всего, страны ЕС уже диверсифицирую источники своих поставок, а значит, перестанут на 100% или 80% зависеть только от Москвы. Но даже в таких условиях без РФ не обойтись, подчеркнул аль-Кааби.
Также министр спрогнозировал, что до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа. Для европейских стран это будет нелегкое время.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами