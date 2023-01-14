Катар не сомневается в возвращении российского газа на европейский рынок

Выступая на энергетическом форуме Atlantic Council✱ в ОАЭ он отметил, что возобновление экспорта российского энергоресурса начнется после того, как сторонам удастся урегулировать разногласия. При этом, скорее всего, страны ЕС уже диверсифицирую источники своих поставок, а значит, перестанут на 100% или 80% зависеть только от Москвы. Но даже в таких условиях без РФ не обойтись, подчеркнул аль-Кааби.