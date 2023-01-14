Военкоры ФАН рассказали об обстановке на восточных окраинах Бахмута

Один из бойцов показал бытовые условия, в которых обитают сотрудники «Оркестра». В углу стоит печь, создана комната для ухода за раненными. Также стоит елка, напоминающая о празднике, который, однако, не получилось отметить в условиях вооруженного конфликта.