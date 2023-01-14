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Военкоры ФАН рассказали об обстановке на восточных окраинах Бахмута

Военкоры ФАН рассказали об обстановке на восточных окраинах Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступать на восточных окраинах Артемовска (Бахмута), встречая ожесточенное сопротивление ВСУ. Репортаж с места событий опубликовали военные корреспонденты ФАН Александр Симонов и Сергей Чемеков.

Журналисты посетили позиции «музыкантов» на улице Патриса Лумумбы в городе, где им удалось пообщаться с «вагнеровцами».

Военный корреспондент Александр Симонов подробно описал сложившуюся в регионе ситуацию. Он также показал бои на предприятии игристых вин Бахмута.

«При этом враг постоянно практически каждый день пытается совершать накаты, выбить нас с занимаемых позиций, особенно с завода шампанских вин. Последняя неудачная попытка ВСУ была предпринята буквально вчера», — отметил журналист.

Один из бойцов показал бытовые условия, в которых обитают сотрудники «Оркестра». В углу стоит печь, создана комната для ухода за раненными. Также стоит елка, напоминающая о празднике, который, однако, не получилось отметить в условиях вооруженного конфликта.

«Такая вот находка — это дизельная печка. Значит, печка не на дровах, а на дизеле, чтобы не демаскировать позицию. Ее КПД очень высокий. Она очень хорошо греет, т.е. в целом, если утеплить, конечно, комнату, то ребятам тепло», — рассказал боец.

Битва за Бахмут продолжается. Противник ожесточенно обороняется. Однако «музыканты» планомерно продавливают оборону ВСУ.

Ранее сообщалось о взятии Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер». Полное освобождение населенного пункта подтвердил бизнесмен Евгений Пригожин 11 января.

#бахмут #артемовск #чвк "вагнер"