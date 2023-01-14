Военкоры ФАН рассказали об обстановке на восточных окраинах Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступать на восточных окраинах Артемовска (Бахмута), встречая ожесточенное сопротивление ВСУ. Репортаж с места событий опубликовали военные корреспонденты ФАН Александр Симонов и Сергей Чемеков.
Журналисты посетили позиции «музыкантов» на улице Патриса Лумумбы в городе, где им удалось пообщаться с «вагнеровцами».
Военный корреспондент Александр Симонов подробно описал сложившуюся в регионе ситуацию. Он также показал бои на предприятии игристых вин Бахмута.
«При этом враг постоянно практически каждый день пытается совершать накаты, выбить нас с занимаемых позиций, особенно с завода шампанских вин. Последняя неудачная попытка ВСУ была предпринята буквально вчера», — отметил журналист.
Один из бойцов показал бытовые условия, в которых обитают сотрудники «Оркестра». В углу стоит печь, создана комната для ухода за раненными. Также стоит елка, напоминающая о празднике, который, однако, не получилось отметить в условиях вооруженного конфликта.
«Такая вот находка — это дизельная печка. Значит, печка не на дровах, а на дизеле, чтобы не демаскировать позицию. Ее КПД очень высокий. Она очень хорошо греет, т.е. в целом, если утеплить, конечно, комнату, то ребятам тепло», — рассказал боец.
Битва за Бахмут продолжается. Противник ожесточенно обороняется. Однако «музыканты» планомерно продавливают оборону ВСУ.
Ранее сообщалось о взятии Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер». Полное освобождение населенного пункта подтвердил бизнесмен Евгений Пригожин 11 января.